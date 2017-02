Durante la próxima edición del Gran Premio Red Bull de España de Motociclismo, música y motor se darán cita bajo un concepto único en el mundo. Así nace Motor Circus, el

primer gran acontecimiento entorno a un premio de motociclismo que tendrá lugar el 6 de mayo en El Puerto de Santa María, muy cerca del Circuito de Jerez.

Iggy Pop encabeza el cartel de esta primera edición. Un artista inclasificable, caracterizado por su energía inagotable encima del escenario, y que apenas necesita presentación.

Presentará su último trabajo, ‘Post Pop Depression’, junto a los grandes temas que le han convertido en una de las leyendas vivas del rock. El propio Iggy anunció en un

programa de la BBC que con toda seguridad este sería su último lanzamiento discográfico, lo que convierte su concierto en Motor Circus en una cita imprescindible.

Junto a él encontramos a otra leyenda, en este caso de la electrónica, el británico FatBoy Slim, quien acaba de celebrar el 20 aniversario de su debut, ‘Better Living Through Chemistry’, y desde entonces no ha parado de crear temas que le han mantenido en la vanguardia de la electrónica mundial.

El panorama nacional está representado por Los Zigarros y The Zombie Kids en esta primera tanda de confirmaciones. Los Zigarros se han convertido en tiempo record en una

de las bandas imprescindibles del rock and roll en España desde que publicaran en 2013 su álbum debut, de título homónimo. A este le siguió en 2016 ‘A todo que sí’, que

presentarán con su arrollador directo en la Ciudad Deportiva de El Puerto de Santa María. Por su parte, The Zombie Kids han hecho del eclecticismo la fórmula de su éxito. Electrónica que traspasa fronteras en cuanto a géneros musicales en uno de los shows más enérgicos de la actualidad.