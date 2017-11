Desde nuestro programa de hoy ponemos punto y final a esta semana de la mejor forma que podía ser, hoy todos somos Freddie Mercury, se cumplen 26 años del fallecimiento del vocalista de Queen y sigue siendo la cara más visible de la banda británica.

Con docenas de reconocimientos, millones de álbumes vendidos en todo el mundo y estadios a reventar, el vocalista falleció el 24 de noviembre de 1991. Actualmente no hay lista de mejores grupos de todos los tiempos, cantantes, canciones, álbumes, guitarristas e incluso actuaciones en vivo en las que no aparezcan.

Jorge Sánchez e Inés Vila comparten sus mostachos con los oyentes de Wake UP! y viceversa.

40 Aniversario “News Of The World”

El pasado 17 de noviembre se publicó de una edición de lujo conmemorativa de 40 aniversario de “News Of The World” de Queen. Editado originalmente en 1977, contenía singles como ‘We Will Rock You’, ‘We Are the Champions’ y ‘Spread Your Wings’. Esa nueva edición contiene el disco original, un CD con una versión alternativa denominada “Raw Sessions”, un tercer CD con rarezas ya publicadas anteriormente, un doble vinilo, un DVD con el documental “Queen: The American Dream”, tres pósters y un libro de 60 páginas.

Podéis volver a escuchar el programa de hoy aquí:

Tema del día: #Selfreddie

Agenda de conciertos para el fin de semana

Consejos para comprar en el Black Friday sin que te tanguen

¿Quién dijo qué? Bigote Arrocet VS Fredie Mercury