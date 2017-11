El homenaje a todos los artistas que perdimos, en la portada del ‘Sgt. Pepper’s’ de los Beatles

Ha sido un año difícil para la música, lleno de muertes de celebridades que han golpeado muy duro a los fanáticos de la música. El artista británico Chris Barker ha tomado toda la tristeza que esto le produce y lo ha convertido en arte: otra reinvención del icónico Pepper’s Lonely Hearts Club Band de los Beatles.

El año pasado, Barkerya hizo un primer montaje con los fallecidos David Bowie, Prince, Leonard Cohen, Alan Rickman, Glenn Frey, Sir George Martin y Gene Wilder, entre muchos otros.

El director de arte ha vuelto a combinar el habitual surtido de rostros que serán familiares para los fans de la cultura pop británica y las estrellas mundiales, entre ellos: Gord Downie de The Tragically Hip, Erin Moran, Mary Tyler Moore, Robert Guillaume, Bill Paxton, Fats Domino, Sam Shepard, Al Jarreau, Don Rickles, Chester Bennington, Martin Landau, Charlie Murphy, Jerry Lewis, Hugh Hefner, Harry Dean Stanton, Chuck Berry, Tom Petty, John Hurt, Roger Moore, el cantante de Soundgarden Chris Cornell y Glen Campbell.

“El año pasado me sorprendió la relevancia que tuvo mi montaje de ‘Sgt. Pepper’ con todos los grandes nombres que habíamos perdido”, dice Barker. “Millones de retuits, artículos en internet, periódicos, revistas, radio, televisión, y en todo el mundo. Realmente llegué al punto en que no me habría sorprendido ver a alguien tatuándoselo. Pero mirando hacia atrás, fue un año realmente extraño. No solo se agotó el número de celebridades, sino que fue el nivel de genialidad de tantas de ellas“, afirma.