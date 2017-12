¿Han hecho realmente las paces los hermanos Gallagher?

Vuelve a ponerse de actualidad el tema favorito de la prensa británica y con el que los seguidores de Oasis sueñan. Une pelea entre los hermanos Liam y Noel Gallagher en un camerino parisino acabó con este grupo en 2009 para dar paso a años de reproches e insultos entre ambos y parece que, por Navidad, las aguas vuelven a calmarse.

Las alarmas han saltado cuando Liam Gallagher ha tuiteado un mensaje de felicitación en el que incluye a su hermano. “Quiero desearle una Feliz Navidad a todo el equipo de NG (Noel Gallagher). Ha sido un año fantástico, gracias por todo. Estoy ansioso por verlos mañana”, escribió el cantante en la red social.

I wanna say Happy Xmas to team NG it’s been a great year thanks for everything looking forward to seeing you tmorrow AS YOU WERE LG x

— Liam Gallagher (@liamgallagher) December 19, 2017