¡Hasta aquí hemos llegado!

A menudo vemos como en nuestro entorno más cercano algunas cosas no funcionan como nos gustarían y necesitamos que cambien, lo que llamamos “dar un ultimátum”. Algunos familiares, sentimentales y también políticos. Y es que ¿a quién no le han puesto entre la espada y la pared en alguna ocasión? Dar un ultimátum a alguien en tu vida es un juego de cambio de estrategia, ya se de a una pareja, un hijo, un compañero de trabajo, un cliente o a cualquier otra persona con la que interactúes y debes pensar de forma clara y racional para asegurarte de que es la única opción que queda y lo que es más importante, que es algo que de verdad quieres hacer. Hoy en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a ¿quién darías un ultimátum?