Guns N’ Roses publica su álbum debut, ‘Appetite for Destruction’

El 21 de julio de 1987, Guns N’ Roses debutaron con Appetite for destruction, el disco que editó el sello Geffen en su búsqueda de nuevos talentos. Es el álbum debut más vendido en toda la historia del rock con más de 32 millones de copias vendidas en todo el mundo. Ocupa el puesto nº 61 en la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos elaborada por la revista Rolling Stone.

Welcome to the Jungle, Paradise City, y Sweet Child O’ Mine son las canciones más reconocidas y que caracterizan más a menudo a este álbum, las cuales han influenciado la escena de la música popular en los Estados Unidos, además de servir de inspiración a numerosas versiones, sin embargo, el resto de canciones también calaron en su mayoría en las masas, algunos de ellos prácticamente a niveles de hits.

El álbum ha vendido más de 30 ​millones de copias a nivel mundial convirtiéndose en uno de los álbum debut más vendidos de la historia, a pesar de que en el primer año sólo había vendido unas 500.000 unidades.