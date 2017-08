GUN vuelve al rock más puro en su nuevo disco

En su séptimo álbum de estudio, GUN vuelven a sus raíces más rockeras y entregan uno de los trabajos más honestos de su carrera, gracias a sus enérgicas melodías y sus memorables riffs.

Los rockeros de Glasgow GUN ha revelado los detalles de su séptimo álbum de estudio y una gira de conciertos en Reino Unido. Favourite Pleasures, saldrá a la venta el 15 de septiembre.

Favourite Pleasures es un regreso a su enfoque original, en el que la melodía es protagonista. En la potente She Knows y la infecciosa y glam Here’s Where I Am, estamos ante los GUN ya conocidos y admirados. Pero en este disco también hay unos nuevos GUN, en el que nos encontramos ante una faceta menos conocida de la banda.

“Queríamos volver a nuestras raíces más rockeras y creo que lo hemos conseguido”, cuenta el líder de la banda, Dante Gizzi. “GUN siempre tendrá grandes dosis de melodía, es lo que nos gusta y lo que siempre hemos hecho, pero creo que con este disco nos hemos vuelto más duros”.