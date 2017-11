¿Por qué George Harrison es tu Beatle favorito? Comparte nuestras razones

Tal día como hoy se editaba All things must pass, el debut en solitario de George Harrison

En él se encontraba el mítico My sweet Lord, canción por la que perdió un pleito con The Chiffons, las cuales alegaban que la melodía se parecía demasiado al estribillo de He’s so fine.

En la primera aventura en solitario del Beatle callado participaron sus buenos amigos Eric Clapton (guitarra), Ringo Starr (batería), el ‘quinto Beatle’ Billy Preston (teclados) y Peter Frampton (guitarra). La experiencia no pudo resultar mejor. El disco fue nº1 del Billboard 200 y la canción My sweet Lord, fue nº1 en singles.

Para muchos fans de los cuatro de Liverpool, George Harrison fue su Beatle favorito.

Razones hay muchas. Aquí tienes algunas de ellas ¿Seremos capaces de convencerte?

Cuando falleció, Ringo Starr afirmó: Echaré de menos a George por su sentido del amor, de la música y de la risa

También Paul McCartney le dedicó unas bonitas palabras: Le echaremos en falta. Era un tipo grande, repleto de amor por el mundo, que tenía poca paciencia con las estupideces de la gente. Me siento desolado. Le consideraba mi hermano, mi hermano pequeño.

Yoko Ono, viuda de John Lennon, apuntó a la ‘vida mágica’ de Harrison. Y es que el guitarrista fue un ser muy espiritual.

El conocido como quinto beatle, el productor George Martin, recordó que era ‘el pequeño del cuarteto, al que, a diferencia de Paul y John, le costó desarrollar su talento como compositor. Pero trabajó duro, con una enorme paciencia, construyendo su música meticulosamente para componer uno de los grandes temas románticos de todos los tiempos, Something

Era un tipo íntegro, coherente, comprometido y consecuente. En diciembre de 2000, en una entrevista telefónica con EL PAÍS desde Nueva York, comentaba: ‘Gano el suficiente dinero como para ser un conservador, pero no estoy dispuesto a renunciar a mis principios. Si no fuera por grupos como Greenpeace o Amigos de la Tierra, habría perdido la esperanza. Hay gente maravillosa por ahí fuera, pero los que manejan los hilos están enfermos de ambición y avaricia’.

Antes de morir, su hijo Dhani le ayudó a que terminara las últimas canciones de lo que sería su album póstumo, Brainwashed -Lavado de cerebro- en el que realizó un incisivo ataque al sistema de la sociedad actual.

Fue parte del grupo más popular del universo, pero son muchos los que mencionan su nombre en último lugar cuando recuerdan a los Beatles.

George Harrison optó por alejarse de la primera línea para que Paul y John pudieran dar rienda suelta a sus enormes egos tanto en el escenario como en los estudios de grabación.

Todos tenemos la imagen de George sujetando una guitarra. Te sorprenderá la cantidad de instrumentos que tocaba: sitar, bajo, ukelele, mandolina, violín, tambura, dobro, el swarmandal (un arpa hindú), la tabla, órgano, piano, el sintetizador Moog, la harmonica, el autoharp, el glockenspiel, el vibrafono, xilófono, claves, congas y el Jal-Tarang (un instrumento hindú formado por tazones de cerámica o metal).

Amó a su esposa Patti Boyd, tanto, que a pesar de su infidelidad con su mejor amigo, Eric Clapton, decidió divorciarse amigablemente de ella para que ambos pudieran casarse. Es más, asistió a la boda y tocó con Paul y Ringo en ella. Cuando le preguntaban cómo se sentía al respecto decía: prefiero que ella esté con él que con cualquier estúpido

Y después de saber todo esto ¿aún te preguntas por qué George Harrison es para muchos su Beatle favorito?