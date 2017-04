El funcionamiento de la justicia mide la salud de una democracia – El editorial de Juan Luis Cano.

En funcionamiento de la justicia podría perfectamente servir como baremo para comprobar la salud democrática de una sociedad, mucho más que otros índices que se manejan y se publican de vez en cuando para que nosotros mismos nos preocupemos, nos flagelemos o nos reconfortemos al conocer nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Me temo que en España, que desde hace algún tiempo está acribillada a escándalos político-corruptos, nos vendría muy bien que algunos de los mandatarios fuese fiel a su palabra y se tome la justicia en serio. No lo digo en el sentido de que la tema y la respete, que ya estamos viendo que lenta o no, cumple su cometido cuando la dejan, sino en referencia a colaborar con ella de verdad. Colaborar con la justicia no es atender a los requerimientos de los jueces cuando éstos lo creen oportuno, porque eso es obligatorio, aunque ya sabemos otra cosa es lo que hemos visto hacer en más de una ocasión, que ha sido poner trampas, obstaculizar y teledirigirla mediante la destrucción de pruebas como por ejemplo discos duros, cambio de titulares de juzgados, fiscales actuando como abogados defensores al dictado de intereses políticos… Es de sobra conocido el modus operandi, a lo que voy es que colaborar con la justicia de verdad desde la política sería destinar más medios a los jueces para que puedan investigar, dotar de recursos a los juzgados para que no se hacinen sobre las mesas los casos con sus pruebas, los requerimientos con sus papeles, las personas en espera de pasar por los tribunales… Eso sería colaborar con la justicia realmente.

En una entrevista que el diario del mundo ha realizado este fin de semana al juez Eloy Velasco, éste lo dejaba claro: “ El problema no es de los jueces, que trabajamos todo lo que podemos, el problema es que las inversiones en Justicia no son todo los grandes como podrían ser.”

Una vez más se trata de priorizar, una vez más hay que resaltar que el que haya que ser austeros, porque estamos atravesando una crisis, no signifique que los dineros que se puedan invertir no se inviertan desatendiendo determinados ámbitos que deberían estar por encima de los recortes y uno de esos ámbitos, sin duda, es la justicia.

Ahora piensen ustedes quién o quienes pueden ser los menos interesados en que los jueces puedan realizar su trabajo como debieran. Correcto. Y ahora reflexionen y deduzcan por qué los demás no presionan desde donde se puede hacer, que es el Congreso, para que eso cambie. Debo reconocer que desconozco la respuesta a esta última cuestión. Hay cosas que están por encima de los intereses ideológicos. Que hay que educar a la población, que hay que atenderla cuando enferma, que hay que alimentarla y que hay que facilitar a la gente que tenga un lugar donde vivir, son las cuestiones básicas que deberían ser comunes a cualquier partido político y sobre el papel lo son, aunque el orden de prioridad en el que se colocan pueda variar. La justicia, que es lo que permite que podamos convivir en paz y armonía, que sirve para sancionar a quienes se salen de lo que, entre todos, hemos determinado que es lo correcto e indispensable para garantizar nuestra libertad, eso no parece que se considere básico y a las pruebas me remito. Posiblemente invertir en medios para la justicia no da votos.

IMAGEN: PÚBLICO.ES