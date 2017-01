Si hace frío sube el precio de la luz, si hace calor no baja

Lo del precio de la tarifa de la luz es un poquito escandaloso. Yo no soy demasiado listo, lo sé, tampoco me atrevería a decir que soy tonto, pero listo, listo, no soy. Soy más bien lo que se conoce popularmente como “espabilao” y con todo y con eso creo entender perfectamente lo que sucede con la factura de la luz, que no es otra cosa que es que nos la clavan por donde más duele y es el gobierno el que prepara el camino para ese bonito acto de amor. A ver si me explico: Dijo ayer el ministro que la factura sube porque hace frío. Hasta ahí podría ser incluso comprensible, que no lo és como luego veremos, pero si lo diéramos por bueno ¿por qué no baja tanto cuando hace calor?

Pues todo hace sospechar que es porque esa supuesta libre oferta y demanda no existe realmente, es decir que el precio lo deciden en una conversación que tienen ellos en un grupo de whatsapp que han creado al efecto de fijar el precio de la luz. Para no mezclar conceptos, debemos saber que el precio de la energía se divide en dos conceptos uno que viene marcado por los impuestos y lo que cuesta traer la energía y llevarla hasta las casas o las oficinas o los sitios donde haya que llevarla y otro que es el que he comentado, que se supone que es variable porque es la oferta y la demanda la que lo debería marcar, que es el que me parece a mí que no es tan claro que lo marque la oferta y la demanda, sino que lo pactan, pero que no digo yo que lo hagan, pero que parece que lo hicieran.

El ministro ha explicado esta mañana que es que no hace viento, no llueve, hace más frío, los franceses no nos venden energía de sus centrales porque las tienen en cuarentena y claro como hay que producir más, pues hay que traer el petróleo y el gas de otros sitios y es más caro. Lo que no cuenta el ministro es que las empresas del sector ya cobran una millonada al año necesitemos o no necesitemos más energía, precisamente por si llegase el caso de tener que producir más por si hiciera más frío, no hiciera viento, no lloviese y los franceses tuvieran las centrales en cuarentena ¿Entonces por qué cuando llega ese momento tenemos que apoquinar más pasta? ¡Ah!

Pero hay más. Resulta que la procedencia de la energía es más cara o más barata dependiendo de cuál sea su procedencia, si es nuclear, si viene de renovables, si lo hace de centrales de gas o ciclo combinado o lo hace de las de carbón, que es la más costosa y mira tú por dónde el precio se fija siempre a partir del kilovatio más caro mediante un truqui que se saben ellos y que tiene que ver la supuesta subasta diaria del precio y que consiste en no llegar a cubrir la previsión de la demanda… Pero bueno eso es un poco más complicado. A lo que voy es a que no suena que sea muy realista eso de que vamos a pagar más porque hace más frío, que ha dicho el ministro. Por cierto ¿Saben que España es exportadora de energía? Pues lo somos y Alemania y Francia nos compran mogollón, pero esos gastos adosados al kilovatio que pagamos nosotros no se los cargan a ellos ¿Saben quiénes los pagan en vez de los alemanes y los franceses, que son quienes lo consumen? ¡¡¡¡¡CORRECTO!!!!! ¡¡¡¡Los españoles!!!! Cada uno en nuestra factura, así que cuando vaya a Londres o a Berlín a casa de alguien pienso abrir la ventana de par en par, porque estaré derrochando mi parte de calefacción ¡Que se fastidien! Bueno no lo haré, pero me van a dar ganas, seguro.