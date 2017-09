Dicen que era el mejor organizando fiestas. Su 39º cumpleaños duró tres semanas. Organizó una fiesta en Munich en la que el reto era ir disfrazado de alguien al que se admirase: Freddie Mercury se vistió de sí mismo.

“Lo más importante es ser feliz. Mientras la gente compre mi música, todo estará bien. Cuando dejen de hacerlo, me dedicaré a ser stripper con la música que he escrito”. Freddy Mercury nunca tuvo que recurrir a eso (al menos, no por dinero).

Su nombre real era Farrokh Bulsara. Freddie, como así lo apodaron en el internado; Mercury, porque era el personaje de una de sus primeras canciones, nació en Zanzíbar. Gracias a las notas que el internado donde lo mandaron sus padres ha guardado, se sabe que era pésimo corredor, buen jugador de ping-pong y que se defendía con los guantes de boxeo, pero además era brillante al piano y con un micrófono delante.

Queen es uno de los pocos grupos en los que los cuatro miembros escribían. Era un buen nombre, extravagante, majestuoso… Pero también era el nombre usado por algunos para referirse al vocalista por su amaneramiento. Tuvo relaciones con chicas, pero sin mucha emoción, hasta que conoció a Mary Austin, con la que estuvo seis años pero con la que nunca se casó.

A diferencia de Elvis Presley, Jim Morrison o Michael Jackson, nadie puede ir a la tumba de Freddie Mercury. Nadie sabe dónde está. Hace años apareció en un cementerio al sur de Londres un monolito con una placa con el nombre Farrokh Bulsara. Muchas encuestas revelan que la reputación de Freddie ha crecido enormemente desde su muerte, llegando a ser catalogado por la BBC como uno de los británicos más influyentes de todos los tiempos.