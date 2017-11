Frankie Goes To Hollywood vuelve con reedición de lujo de su disco debut, ‘Welcome To The Pleasuredome’

Con tres singles que alcanzaron el número 1 en las listas de single, más un doble álbum de debut que vendió millones en 1984 alcanzando también el número uno, podemos hacernos una idea del tremendo impacto que Frankie Goes To Hollywood tuvo sobre la música pop británica a mediados de los 80.

Capitaneados por el cantante Holly Johnson, Frankie Goes To Hollywood procedían de Liverpool, la ciudad de The Beatles o Echo And The Bunnymen. El suyo era un pop diferente, expansivo, inquieto y de una urgencia intrínseca, peligrosa y emocionante. Las temáticas de sexo, amor y guerra nuclear que dominaban Welcome To The Pleasuredome, el álbum debut de la banda de Liverpool que llega ahora en una nueva edición deluxe en doble vinilo y disco.

Incluye un libreto con un excelente y extenso artículo de Paul Flynn de The Guardian, quien cuenta la historia de Holly Johnson, que llevaba esperando más de una década para brillar. El cantante había publicado un par de singles en una pequeña discográfica, había coliderado Big In Japan, una banda por la que también pasaron Bill Drummond (KLF), Ian Broudie (The Lighting Seeds), Budgie (The Slits) o el fundador del legendario club nocturno Cream.