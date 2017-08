Rick Astley se pasa al grunge de la mano de Foo Fighters

¿Qué tienen en común Rick Astley y los Foo Fighters? Ambos coincidieron en un festival japonés llamado Summer Sonic, y rápidamente hicieron muy buenas migas. “Por favor, ¿podríais dar la bienvenida a nuestro nuevo mejor amigo?”, dice Dave Grohl, cantante y guitarrista de los Foo Fighters. “Esto es de locos. Nos hemos conocido hace dos minutos”.

De un momento a otro, el grupo puso a saltar al público al tocar los primeros riffs de Smells Like Teen Spirit, la canción más emblemática de Nirvana. , el grupo al que perteneció Dave Grohl. En ese momento, Rick Astley apareción en el escenario, pero, lejos de interpretar el tema, el público quedó desconcertado cuando de un momento a otro se escucharon las primeras líneas de Never Gonna Give You Up, la canción más conocida del cantante.

El cantante británico tenía su propio concierto programado en el mismo festival y su público probablemente es menos rockero que el de los Foo Fighters, pero fue, sin duda, una gran sorpresa para todos los asistentes. Podemos decir claramente que el público del festival fue rickrolleado en directo. Esta práctica consiste en ofrecer un enlace trampa que en realidad lleva al videoclip de esta canción de Astley. Internet está lleno de esta broma.

Tras el concierto, Foo Fighters publicaban en su página de Facebook una foto de Grohl y Astley con este mensaje: “Gracias, Summer Sonic. Y muchas gracias a nuestro nuevo mejor amigo, Rick Astley”.