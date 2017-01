¿Cuál es la causa por la que quienes se oponen a la eutanasia, lo hacen? – Editorial

¿Cuál es la causa por la que quienes se oponen a la eutanasia, lo hacen? ¿Religiosa? Unidos Podemos ha presentado una propuesta en el Congreso para legalizarla y para que su práctica médica sea legal ¿Qué esgrimen quienes están en contra de que esta opción sea aprobada? ¿Que debe ser dios quien otorgue y quite la vida en el momento que quiera y como quiera? Yo lanzo al aire esta pregunta ¿No deberían ser las personas individualmente quienes decidieran su fe y hasta donde quieren que les obligue esta? ¿Quién cree estar facultado para decidir lo que los demás deben o no creer y pensar? ¿Es ir contra dios que uno palíe el dolor de muelas que Él mandó con un analgésico? ¿No decidió dios, según la religión, que la mujer debe sentir los dolores del parto cada vez que trae al mundo una nueva vida?

¿Entonces por qué no se arenga desde los púlpitos para que deje de aplicarse la epidural en las parturientas? ¿Es ir contra la ley de dios quitar un corazón dañado por otro de una persona fallecida si en la creencia está que es Él quien decide hasta cuando nos debe latir? ¿No es jugar a la vida y a la muerte el arrebatar esa facultad al todopoderoso al atreverse a suplantar órganos vitales dañados por otros sanos? ¿Por qué negarse entonces a que quien no tiene esperanza tenga la posibilidad de marcharse con dignidad y sin sufrimiento? ¿Hasta dónde les parece bien a quienes niegan ese desenlace que dios interceda?

Yo creo que la defensa de la eutanasia en casos de enfermedades terminales en su fase final no es sinónimo de consentimiento al suicidio. No creo que nadie defienda la admisión de una norma que diera facilidades a quien quisiera poner fin a su vida porque sí, a pesar de gozar de una salud sin merma. Lo que Unidos Podemos plantea y me consta que muchísima gente, a pesar de no ser simpatizante de esa formación también, es que cuando no hay más horizonte que la muerte y el dolor y la prolongación de la existencia se consigue a base de métodos artificiales alejados de lo que muchos consideran una vida digna, como todos la entendemos y apreciamos, cada cual debería gozar del derecho a decidir que se retira, que rechaza el castigo que significa un dolor estéril y una agonía carente de sentido.

El CIS hizo públicos los resultados de una encuesta en la que un 77% de la población española se declaraba a favor de que la eutanasia fuese legal, por tanto una sociedad que se basa en los valores democráticos debería admitir que ese porcentaje supera con mucho la mayoría absoluta.

Pero ¿Y los médicos? ¿Quién puede obligarles a ser la mano que desconecte el cable? Nadie, por supuesto. La libertad individual debe llegar también al otro extremo. Ahora bien, si un facultativo se negara a asumir la responsabilidad que implica ejecutar la decisión del paciente, debería ceder el paso a otro médico que sí la aceptara en el mismo ejercicio de libertad. Creo, sinceramente, que cuando la muerte es la única vía para la liberación nadie debería obligarnos a permanecer amarrados a la nada