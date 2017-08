Estos son los actores que harán de Queen en la película sobre la banda

Seguimos muy pendientes del rodaje de Bohemian Rapsody, la película sobre la creación y carrera de Queen, una de las bandas más importantes de todos los tiempos.

Después de los conflictos y discusiones que supuso el proyecto, finalmente se puso en marcha incluyendo a Brian May y Roger Taylor en labores de guion y el reparto de la cinta.

Como ya sabíamos, será dirigida por Bryan Singer (Los sospechosos de siempre, X-Men) y estará protagonizada por Rami Malek (el actor ganador del Emmy por Mr. Robot), quien tendrá la ardua tarea de interpretar a Freddie Mercury.

Recientemente, la propia banda en la web oficial de May ha confirmado el resto de elenco que se encargará de interpretar al resto de los componentes del grupo. El desconocido Gwilym Lee hará de May en la gran pantalla, mientras que Ben Hardy (X-Men: Apocalipsis) se pondrá en la piel de Taylor. Por su parte, el ex bajista John Deacon será interpretado por Joe Mazzello (el niño de Jurassic Park).

No está claro aún cuándo comienza la filmación ni cuál es la fecha de estreno de la película, pero la cinta avanza y ya se encuentra en fase de producción.

