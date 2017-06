Escucha el primer tema del nuevo disco en directo de David Bowie

Ha pasado más de un año desde que nos dejara, y los homenajes a David Bowie, una de las leyendas musicales más grandes de todos los tiempos, no dejan de sucederse. Después de convertirse en el vinilo más vendido en el Record Store Day, ‘Cracked Actor – Live In Los Angeles’ se publicará en edición limitada de doble CD con un amplio libreto y textos inéditos de Richard Cromelin, el prestigioso periodista musical de la revista Rolling Stones.

Ya podemos escuchar el primero de los temas que incluirá, una versión en directo de ‘Rebel, Rebel’:

Debido a la demanda de los fans, el sello discográfico de David Bowie, Parlophone, ha anunciado un lanzamiento de la versión completa del álbum, que es una grabación única especial del artista en Los Angeles en 1974 que ha permanecido completamente inédito hasta el mes pasado. El 16 de junio de 2017 es la fecha elegida para el lanzamiento.

Aquí puedes consultar la lista de canciones completa:

CD 1

1. Introduction (Live)

2. 1984 (Live)

3. Rebel Rebel (Live)

4. Moonage Daydream (Live)

5. Sweet Thing/Candidate/Sweet Thing (Reprise) [Live] 6. Changes (Live)

7. Suffragette City (Live)

8. Aladdin Sane (Live)

9. All The Young Dudes (Live)

10. Cracked Actor (Live)

11. Rock ‘N’ Roll With Me (Live)

CD 2

1. Knock On Wood (Live)

2. It’s Gonna Be Me (Live)

3. Space Oddity (Live)

4. Diamond Dogs (Live)

5. Big Brother (Live)

6. Time (Live)

7. The Jean Genie (Live)

8. Rock ‘N’ Roll Suicide (Live)

9. John, I’m Only Dancing (Again) [Live]