The Cranberries fichan a una orquesta de cámara y suena increíble

Hasta finales de abril, The Cranberries no lanzarán su nuevo álbum. ‘Something Else’ recogerá una amplia selección de sus mejores temas reinterpretadas con sonido orquestal y con tres nuevas canciones. Sin embargo, ya podemos escuchar el primero de estos temas, que es una versión acústica de Linger, uno de sus mayores éxitos publicado en Everybody Else Is Doing It, So Why Can’t We? (1993).

En ella, la voz de Dolores O’Riordan está acompañada de la Irish Chamber Orchestra. La cantante ha declarado a Rolling Stone que Linger fue la primera canción que compuso al unirse al grupo: “Tenía 18 años, y el miembro más joven de la banda tenía 16 años, nunca imaginamos que sería un gran éxito”.

En junio visitarán Madrid y Barcelona

La banda irlandesa ha anunciado los días 4 y 5 de junio de dos conciertos en España, en Barcelona y Madrid respectivamente, en los que interpretarán sus grandes éxitos en formato acústico y acompañados por un cuarteto de cuerda, y seguro que esta versión de Linger no faltará.