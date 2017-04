Entrevista y actuación en acústico de Valerie June

Tiene una voz muy especial, dulce en algunos momentos, pero también parece que ha vivido muchas vidas. Valerie June nos presenta The order of time, su nuevo disco que acaba de salir a la venta. Viene de una ciudad histórica como es Memphis, donde se curtió en los escenarios. Sus inicios no fueron fáciles, tuvo que trabajar en muchos puestos diferentes, pero finalmente consiguió su sueño de llegar a la música. “La música siempre ha formado parte de mi vida, toqué en bares, bibliotecas, hice música para niños…”, nos cuenta la artista. “Empecé cantando en la iglesia, de una forma natural delante de la gente”.



Es difícil de etiquetar, podríamos hablar de una mezcla entre blues, soul, country… Muchos hablan de ella como una Van Morrison femenina, pero ella lo tiene claro: “Me considero ante todo una cantautora, las canciones dependen del momento en el que se componen, no se trata de ir a por un sólo género“, dice.

Valerie June actuará a partir de julio, en Barcelona en el Grec Festival, Madrid y Cazorla (Bluescazorla). Muy pronto se anunciarán las fechas y se pondrán a la venta las entradas.