El emotivo homenaje de Jared Leto a Chester Bennington y Chris Cornell en los VMAs

El actor y cantante de Thirty Seconds to Mars, Jared Leto, ha sido el último en protagonizar un homenaje de lo más sentido a una de las grandes voces del rock que nos han dejado en los últimos meses. Ha sido en su discurso de los premios MTV Video Music donde el cantante ha recordado a su buen amigo Chester Bennington, el vocalista de Linkin Park, que murió el pasado mes de julio.

“Recuerdo su corazón y recuerdo su voz feroz y delicada al mismo tiempo. Una voz que vivirá para siempre”, dijo citando a la mujer y hermanos del fallecido, “su vida me enseñó cosas importantes para la vida, como trabajar sin rendirse, perseguir sueños y ser amable y cuidadoso mientras se hace“, indicó.

También se ha refedido Leto a Chris Cornell, vocalista de Soundgarden y Audioslave, que fue encontrado muerto en mayo pasado. El cantante terminó el homenaje con una reseña de ánimo para todos los que sufren de depresión o pensamientos suicidas. “Si hay alguien ahí fuera que está escuchando esto esta noche que sienta que no hay esperanza, escúchame ahora: No estás solo”, dijo. “Siempre hay un camino a seguir: alcanza, comparte tus pensamientos, no te rindas”.