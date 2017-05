El emotivo ‘Don’t look back in anger’ de Oasis en recuerdo a las víctimas de Manchester

Poco a poco, Manchester trata de recuperarse del atentado suicida que mató a 22 personas y dejó heridas a otras 59. Los homenajes se han extendido por todo el mundo, pero uno de ellos ha sido verdaderamente especial.

En la plaza de Santa Ana, la más conocida de Manchester, se guardó un minuto de silencio recordando a las víctimas que disfrutaban del concierto de Ariana Grande en la ciudad. Sin embargo, después de estos 60 segundos, las campanas de la iglesia empezaron a sonar, y una canción empezó a extenderse entre los allí asistentes.

Goosebumps! The amazing moment Manchester crowd joins in with woman singing Oasis – Don’t Look Back in Anger after minutes silence pic.twitter.com/Cw4mOq8yde — Josh Halliday (@JoshHalliday) May 25, 2017

Fue una mujer con un ramo de flores en la mano comenzó a entonar Don’t look back in anger, una de las canciones más conocidas del de Oasis, la banda de los hermanos Gallagher originaria del mismo Manchester. Al llegar al estribillo muchos se unieron al tema. No es una canción escogida al azar. Prácticamente es un himno entre los británicos y posee un potente mensaje pacifista que da nombre al tema: “No mires atrás con ira”.

Uno de los que más ha celebrado el momento ha sido el cantante Noel Gallagher, miembro de la desaparecida banda, que ha compartido el momento desde su perfil de Twitter.