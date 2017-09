El emocionante homenaje de los fans de Freddie Mercury por su 71 cumpleaños

“Si quieres hallar la paz en tu alma, ve a Montreux”, decía Freddie Mercury. Una paz que le sirvió para sacar a la luz un total de siete álbumes grabados en esta ciudad suiza. Desde que el líder de Queen murió, esta ciudad suiza se ha convertido en un lugar de peregrinaje para miles de fans de todo el mundo, que quieren respirar la inspiración que él mismo sintió y dar el último adiós a uno de los grandes artistas de todos los tiempos.

Como cada año, un gran grupo de fans se han desplazado a la emblemática ciudad para rendir homenaje a Mercury en su 71 cumpleaños. Como ellos mismos dicen, no hablan el mismo idioma, pero les une el profundo amor por la música de Queen. “Sin fans no habría habido banda”, dice Peter Freestone, el que fuera asistente personal del artista. “Brian May dijo una vez que Fredie tenía el trabajo más duro pero a la vez era el que más le gustaba: tener contacto con la gente”.

“Cuando estoy alegre escucho a Queen, cuando estoy triste también escucho a Queen… Podría decir que es toda mi vida“, dice otro de los fans. “Hay muchas razones por las que los seguidores de Freddie vienen a esta ciudad, y se crea un ambiente verdaderamente mágico“, continúan.

La fundación Mercury Phoenix Trust es la que convoca a los fans en este tipo de fechas señaladas. Fue fundada por Brian May, Roger Taylor y su manager Jim Beach, en memoria del cantante, que murió en 1991 por problemas de salud causados por el sida. En los últimos 21 años, la fundación ha donado más de 16 millones de dólares y ha financiado más de 700 proyectos en la batalla mundial contra el VIH.