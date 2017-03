El agua es vida pero también es muerte – Editorial de Juan Luis Cano.

Uno de los grandes problemas que ha tenido siempre la humanidad ha sido el agua. El agua ha sido el causante de movimientos migratorios masivos a los largo de la historia, ha sido el detonante de guerras y enfrentamientos entre los pueblos y ha propiciado riqueza o pobreza de pueblos durante siglos. El agua ha determinado la supremacía de unos grupos sobre otros. El agua puede ser generadora de vida, pero también puede ser un vehículo de muerte. En los países ricos creemos que el agua nace del grifo y apenas le prestamos atención, pero en los países pobres saben que es el bien más preciado. La ONU ha regañado a España por su desinterés en el agua. Tenemos desprotegidos nuestros ríos, no depuramos lo suficiente y no reutilizamos la que ya ha sido usada para darle una segunda oportunidad de sernos útil y colaborar así con nuestro propio entorno. España, que ha perdido en los últimos años un 20% de sus acuíferos, que se ha convertido en una prioridad para el dios del desierto, está amenazada de sed, pero no cuida el poco agua que le queda. No creemos los españoles que cosas como esta sean importantes, cuando otras premuras más inmediatas nos acogotan, pero estamos muy equivocados.

Hace dos años la UE ya nos demandó ante el tribunal de Justicia de la Unión Europea por no cumplir la normativa de depuración de aguas residuales urbanas, pero es que además, el Foro de la Economía del Agua reveló en 2016 que tres de cada diez plantas depuradoras españolas están obsoletas, un 21% tiene una capacidad insuficiente y son un 31% las que no están adecuadamente mantenidas. Debemos saber que un porcentaje de lo que pagamos en la factura del agua corresponde a su depuración, o sea que deberíamos preocuparnos por si nuestros ayuntamientos, en caso de que sea su deber, depura el agua como debiera o incluso si la depura, porque hemos de saber que si no purificamos los nutrientes que estas agua residuales arrastran, al regresar a los acuíferos contaminadas, comienza un proceso irreversible en el que los ríos y los lagos se mueren, comienzan a proliferar las algas, empiezan a nacer especies invasoras y al final nuestro propio bienestar y nuestra seguridad sanitaria se ve afectada. El agua también se muere, pero puede morir matando. Matando la biodiversidad, matando nuestra salud, matando la vida que alimentó.

En España no cuidamos nuestra principal fuente de vida: nuestros ríos. Creemos que son vertederos que se tragan nuestras inmundicias, en vez de fuentes de vida y energía, arrojamos a ellos nuestros deshechos creyendo que la corriente se llevará nuestro desdén, pero no es así. Es nuestra obligación como ciudadanos exigir a nuestros políticos, tanto en los gobiernos autonómicos, en nuestros ayuntamientos y en nuestro congreso nacional, que se tomen en serio el agua, que la cuiden y la traten como deben, antes de que se nos vaya por otros cauces.