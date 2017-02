¿Dónde están los 60.000 millones? – Editorial de Juan Luis

El cine sabe de nuestros instintos y por eso echa mano tantas veces de la victoria de los buenos sobre los malos. Sabe que nuestra inclinación a la venganza es inevitable, por muy sutil que sea y por eso la agita en pos del éxito, porque sabe que nuestra satisfacción es su triunfo. Del mismo modo en la vida real y más concretamente en nuestra reciente vida real, cuando vemos a un corrupto haciendo el paseíllo que le conduce a la cárcel, sentimos un alivio irrefrenable y quien diga que no es así, miente. Capítulo aparte son quienes forman parte del ámbito del malo de esa película de sesión continua que tanto se está proyectando últimamente en las pantallas de nuestra realidad.

Esos no, esos no se alegran, esos, como poco, se preocupan, pero, realmente, por si el afán de justicia de los buenos les deja al descubierto a ellos. Pero hay algo que los guionistas se olvidan de incluir en el argumento, muy a menudo, cuando dan forma a la trama y no es otra cosa que desvelar al final de la película dónde se queda el botín robado. Una vez más los guionistas de cine se fijan en la vida real, porque ese afán de venganza, por muy sutil que sea, en la mayor parte de las veces se ve satisfecho con el citado paseíllo de los malos entrando en prisión. Queda entonces la incógnita en el ambiente, aunque esto que serviría para hacer una segunda parte de un film, en la vida real no suele suceder. Casi nunca hay segundas partes y si las hay, casi nunca son buenas.

Hace unos días el Tribunal de Cuentas hizo público el informe en el que estimaba el rescate bancario español, ese que Rajoy y los suyos se empeñan en decir que nunca existió, para legitimar sus recortes, en 60.000 millones. 60.000 millones que en su mayor parte se ha esfumado ¿Dónde se queda ese dinero? ¿Y el que los malos se llevaron mientras los buenos mirábamos para otro lado? Santiago Fernández, profesor de la Universidad Carlos III y Concejal de Urbanismo de un partido vecinal de un pueblo madrileño llamado Vecinos por Torrelodones, que fue y sigue siendo ejemplo de honestidad, trabajo bien hecho y sentido común para este país desde que la crisis ni siquiera se intuía, sabe la respuesta y nos la ha explicado en un artículo muy aclaratorio, que ha sido publicado el viernes pasado en el diario digital infolibre. Así que hemos decidido llamarle y que nos lo explique aquí.