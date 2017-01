Hay dos mundos que caminan en sentidos opuestos – EDITORIAL DE JUAN LUIS

Hay dos mundos que caminan en sentidos opuestos. Uno mucho más numeroso que el otro, pero más débil, arrastra en su camino la precariedad, el hambre, el desasosiego que lleva consigo la pobreza y la falta de esperanza oscurece la senda que sigue. El otro, muy exiguo en número, camina seguro, arrollador, erguido, porque es el mundo de los ricos, de los que no tienen pudor en mirar para otro lado durante su marcha, el de los que pueden derrochar y lo hacen. Según un informe de Tribunal de Cuentas Europeo España desperdicia casi ocho millones de toneladas de comida al año y no somos los más derrochones, estamos en el séptimo lugar del ranking. En este caso no podemos echar la culpa a las grandes empresas, no podemos cargar con la responsabilidad a los que mandan ni a los que manejan el cotarro, porque, precisamente, somos los españolitos de a pie los que en nuestras casas arrojamos a la basura la mayor cantidad de comida en porcentaje, comparado con la que se pierde o se desperdicia en los puntos de venta, procesos de fabricación, recogida o elaboración o transporte. La restauración es responsable de un 14% del total de la comida que se arroja a la basura, la fabricación el 39%, la distribución el 5% y los hogares el 42%.

Si existiera un mínimo de conciencia social y de voluntad política no habría nadie en este país pasando hambre, por no entrar a valorar lo que supondría a nivel mundial. Si los gobiernos pusieran a disposición de la conciencia los recursos suficientes para que lo que no queremos los ricos llegara a quienes se desviven por un mordisco de aire, a los desheredados, a los desahuciados de la dignidad la gloria estaría aquí, en este mundo y la podríamos compartir en vida, pero… pero… pero… la vida está cimentada en conjunciones: Mas si todos lo pensásemos dos veces antes de destapar el cubo de la basura y arrojar en él el pan que nos sobró de la comida… Pero ¿Cómo puedo hacer para que esa comida que ya no quiero llegue a quien lo necesita? Preguntaréis, con mucha razón… Aunque puede ser que algo de razón haya en ese cuestionamiento yo pienso que los ciudadanos también tendríamos que hacer el pequeño esfuerzo e indagar qué posibilidades existen ya para que ese pan tenga otro destino que el contenedor.

No significa que haya que trasladar la responsabilidad y el trabajo directamente de las instituciones a los hogares, Sino y aquí está la conjunción, que sabiendo que muchas veces las autoridades se mueven empujados y movidos por la acción social, puede ser una buena manera de mandar un mensaje a nuestros gobiernos. Sin embargo, el sistema está hecho para esto, para que derrochemos 8 millones de toneladas al año, porque si no, no funcionaría. No habría que fabricar tanto, no habría que transportar tanto, no habría que comprar tanto y por tanto, no tendríamos tanto para derrochar. La ruleta del sistema de producción no giraría sin parar como hace. Todo esto es verdad, pero da tanta pena y tanta rabia saber estas cosas… Añadiré para finalizar esta tristeza que esa comida desperdiciada por el mundo cada año provoca 3.300 millones de toneladas de gases de efecto invernadero, por si faltaba algo.