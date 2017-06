El discurso con el que Bob Dylan ya puede cobrar los 819.000 euros del Nobel

El cantautor estadounidense Bob Dylan ha remitido a la Academia Sueca su discurso de aceptación del premio Nobel de Literatura, según ha anunciado esta institución, que calificó el texto de “extraordinario” y “como era de esperar, elocuente”. Tenía hasta el 10 de junio para hacerlo si quería cobrar los 819.000 euros que incluye el premio.

“Ahora que el discurso se ha entregado, la aventura de Dylan se cierra”, subraya la Academia en un comunicado, tras recordar que el cantante señaló en octubre pasado en conversación telefónica, que “no era para nada reacio a aceptar el Premio Nobel de Literatura 2016”.

En su discurso, Dylan empieza remontándose al día en que al recibir el Nobel se preguntó cómo sus canciones “se relacionaban con la literatura”. Su reflexión sobre ello es lo que intenta articular en el texto. Se remonta a Buddy Holly. La primera vez que lo escuchó ya pensó cómo se parecía a él porque, dice tocaba la música que él “amaba” y con la que creció: “country wéstern, rock y rhythm and blues”. Lo vio solo una vez, cuenta, y quedó “hipnotizado” por él. “Me miró directamente a los ojos y me transmitió algo. No sabía qué. Y me dio escalofríos”. Un día o dos después su avión tuvo el accidente y alguien a quien no había visto antes le dio un disco de Leadbelly con la canción ‘Cotton fields’. Y eso, confiesa Dylan, le cambió la vida porque le transportó a un mundo que nunca había conocido.

Afirma el músico que tenía algo más: “principios y sensibilidades y una visión informada del mundo” y referentes literarios de la escuela que influyeron en sus letras, como ‘El Quijote’, ‘Ivanhoe’, ‘Robinson Crusoe’, ‘Los viajes de Gulliver’, ‘Cuento de dos ciudades’, que le dieron una “forma de ver la vida, una comprensión de la naturaleza humana y un estándar para medir las cosas”. Y de esos libros, que añade que han permanecido con él, se extiende largamente sobre tres de ellos: ‘Moby Dick’, ‘La Odisea’ y ‘Sin novedad en el frente’.