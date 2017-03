Cada día, una nueva canción de Jamiroquai

Somos #LaRadioDeJamiroquai. Celebramos que la banda británica llega con nuevo disco y concierto en nuestro país estrenado su nuevo disco antes de que se publique el próximo 31 de marzo.

El disco más bailable de Jamiroquai

Automaton aterriza como el álbum más centrado y bailable de Jamiroquai desde A Funk Odyssey. Repleto de temas de club, cubiertos de ritmos de precisión y bajos que acentúan las caderas, sintetizadores invasores del espacio, cuerdas disco y ganchos contagiosos que tienen algo más que un toque de Little L. Shake It On, Superfresh, Hot Property y Cloud 9 están concebidas para encender las pistas y que sus estribillos sean coreados al unísono. Something About You y Summer Girl añaden una pizca del glamour de la riviera y su ascendente solar, antes de que Nights Out In The Jungle y Dr Buzz tomen una senda más oscura – siendo la primera una pieza con bajo hipnótico inspirada en Amy Winehouse y en su propia experiencia de excesos y paparazzi en los 90; mientras que la última es un rítmico lamento desolado contra la injusticia racial en América, un tema abordado por Kay anteriormente en Emergency On Planet Earth.

