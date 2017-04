Día Mundial de Los Simpson: los mejores cameos musicales

En el Día Mundial de Los Simpson, que se celebra cada 19 de abril, celebramos la larguísima trayectoria de la serie, que ya ha cumplido 30 años. En sus más de 600 episodios, la familia más famosa de Springfield ha conocido a multitu de bandas de rock, pop y metal.

Tanto es así que es imposible recopilar todos estos célebres cameos. De hecho, la lista se hace aún mayor si tenemos en cuenta los artistas en solitario o grupos que simplemente se mencionan. Por ello, hemos recopilado los cameos más célebres de bandas musicales caracterizados en amarillo.

Spinal Tap: En este caso, Otto es el protagonista de su aparición, y no es la primera vez que gracias a él vemos una banda heavy. Todo empieza con un concierto del grupo algo caótico, tras el cual Bart decide aprender a tocar la guitarra, deseo que se convierte en frustración rápidamente.

U2: Cuando Homer se presenta a las elecciones para inspector de sanidad, capítulo mítico donde los haya, no encuentra mejor oportunidad para hacer campaña a favor de su candidatura que el concierto de Bono y los suyos en Springfield. Naturalmente termina haciendo el ridículo, y la situación acaba con tintes deliciosamente irónicos cuando vemos cómo el pobre Homer recibe una paliza de los guardas a ritmo de Pride (In the Name of Love).

Aerosmith: Moe consigue que su bar se convierta en el sitio de moda gracias al Flameado, esa bebida cuya receta obtiene a costa de pisotear a Homer. Tanta popularidad consigue que hasta Steven Tyler y los suyos deciden hacerle una visita, la cual acaba con ellos sobre el escenario cantando Walk This Way y con el pobre Joey Kramer atrapado en el autobús.

Rolling Stones: En la 14º temporada de la serie, la familia decidie enviar a un descontrolado Homer al campamento de rock n’ roll junto a otros habitantes de Springfield, donde no sólo conocen a la mítica banda británica, sino también a Elvis Costello o a Lenny Kravitz. Todos estos músicos funcionan como monitores del campamento y les enseñan lo necesario para ser un buen rockero.

The White Stripes: En este capítulo, el psiquiatra recomienda a Homer y Marge una terapia de relajación para Bart consistente en desahogarse tocando la batería. Éste práctica tanto que acaba dominando el instrumento, y ahí es cuando entra el homenaje al famoso videoclip de The Hardest Button to Button.

Red Hot Chili Peppers: Una de las grandes actuaciones de la serie, donde la banda sale cantando en calzoncillos Give It Away. Tremendo el momento previo en el que Krusty el Payaso les pide que cambien las partes más polémicas de sus letras.