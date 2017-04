Día Mundial de la Bicicleta: ocho canciones perfectas para pedalear

Con el fin de promover el pedaleo y sus beneficios para la salud, desde 1985 se celebra el Día Mundial de la Bicicleta. El 19 de abril de 1943, Albert Hofmann, conocido como ‘el padre del LSD’, realizó un experimento consigo mismo en el que, tras consumir sustancias psicotrópicas, tuvo que volver a su casa en bicicleta, incapaz de conducir ningún otro vehículo. De ahí que este día sea el escogido para honrar a la bicibleta.

Son muchos los temas que se han compuesto con este medio de transporte como protagonista, y recopilamos aquí los ocho mejores para añadirlos a la banda sonora de los ciclistas más entregados.

Bicycle ride, de Queen

Gran éxito del grupo en su primera etapa, incluido en disco Jazz de 1978. La canción, escrita por Freddie Mercury, hace alusión, teóricamente, a una etapa del Tour de Francia, y su videoclip con ciclistas desnudas causó mucha polémica.

Bicycle Song, de Red Hot Chili Peppers

Escuchar este bonus incluido en su By the Way de 2002 hace que nos traslademos a una playa como la de Santa Mónica mientras pedaleamos por el paseo marítimo.

Bike, de Pink Floyd

La canción de Syd Barrett habla de mostrarle a una chica su bicicleta (que tomó prestada). Un chute de psicodelia para perdernos por la carretera.

Tour de France, de Kraftwerk