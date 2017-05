Día de la Madre: Ocho grandes canciones dedicadas a las madres

Todos tenemos mucho que agradecer a nuestras madres, y los más grandes de la música han utilizado su profesión para hacerlo. Oasis o The Beatles son algunos de los grupos que han dedicado canciones a sus progenitoras, y en una fecha tan especial como el Día de la Madre, recordamos las más emotivas.

Es un tema presente en el disco conceptual The Wall. Desde su estreno, en 1979, muchos críticos han buscado el significado de este tema compuesto por Roger Waters. Éste siempre ha contado que, en cierta manera, le recuerda a su propia madre, pero que el propósito último de la canción es señalar a esas madres que sobreprotegen a sus hijos y les ingligen sus propios miedos.

“El corazón de un hijo se debe a su madre, pero yo debo encontrar mi camino” es una de las frsaes presentes en esta canción, que hace referencia a una relación maternofilial. Esta canción con tintes de blues está presente en Load (1996). Se trata de un tema realmente crudo en la historia de James Hetfield, en el que narra cómo veía morir de cáncer a su amdre siendo un adolescente porque se negó a tratarse por motivos religiosos.

John Lennon le dedicó esta canción a su madre, llamada Julia, que murió atropellada por un conductor ebrio cuando el beatle tenía solamente 17 años. Este terrible acontecimiento, sin duda, marcó toda la vida del músico.

No hay madre que no sea, en mayor o mayor medida, algo controladora. Para que los hijos de estas puedan sobrevivir a este control, Freddie Mercury tiene la solución. En este caso, aconsejamos no seguirlo al pie de la letra, no estaría nada bien atar a tu madre.

Debbie Harry fue adoptada a los tres meses y, al parecer, nunca ha conocido a su madre biológica. En este tema, el grupo habla de Mother, un bar nocturno que sirve como paralelismo para hablar de la dependencia natural que todos tenemos ante la figura materna. “Madre en la noche te llama, te llama” canta la rubia de la new wave.

Fue compuesta por Noel Gallagher antes de que los hermanos crearan Oasis, y su letra siempre se ha interpretado como una dedicatoria a su madre. En ella refleja las ganas de mantener sempre la juventud y lo difícil que resulta salir del nido familiar y llegar a convertirse en adulto. Fue el primer single del grupo en entrar directo al Top 10 en Reino Unido en 1994.

Neil Hannon compuso la que rápidamente se convirtió en una de las más aclamadas por el público de la banda. A pesar de que sus letras suelen ser más canallas o relacionadas con el sexo, en este caso se desviaron con mucho acierto para rendir homenaje a las madres. “Nunca voy a perder la fe en mi madre querida”, dice

Elvis siempre consideró a su madre como la mujer ideal, era su guía en la vida y su consejera. Siempre le acompañó en su carrera, ahsta que se convirtió en una estrella, y estuvo muy unido a ella. Cuando murió, Elvis interrumpió incluso su carrera musical, desolado. Este tema se lo dedicó a las madres que, por unas cosas u otras, no podían estar con sus hijos.