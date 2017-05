Demasiados negocios ruinosos con la Administración de por medio – Editorial de Juan Luis Cano.

Yo no sé si es legal que cuando uno invierte en algún negocio en el que ande por medio la administración y sale ruinoso quienes tengamos que pagar el pato seamos el resto de los españoles que ni hemos decidido que se haga el negocio ni hemos dicho quién lo debería hacer. Por supuesto que para eso delegamos nuestra confianza en los que elegimos cada cuatro años, lo que pasa es que, más a menudo de lo que desearíamos todos, estos encargados nos salen ranas, como dijo aquella lideresa de la que ya casi todo el mundo se ha olvidado, menos yo y algunos pocos y eso que hace solamente cuatro días que se ha retirado de la vida pública, que no de la vida judicial, porque sus ranas siguen de rabiosa actualidad. A lo que voy, que digo, que una vez más los incomprensibles encargos de la administración, como lo fueron las autopistas radiales de Madrid… bueno incomprensibles no, comprensibles, pero injustificables desde la ética social y política, vuelven a estar en primera página. En esta ocasión se trata de la plataforma Castor, que iba a ser la plataforma de gas más importante de España, encargada por el gobierno de Zapatero a Florentino Pérez y que una vez más ha resultado ser un chasco, pero un chasco que vamos a pagar el resto de los españolitos cotizantes, paganinis, desinformados, sumisos. El proyecto ha sido un pufo medioambiental, con terremotos de por medio y el proyecto no se ha podido llevar a término. Una pena, lo que yo digo es que me gustaría saber cuánta gente se ha arruinado por haber firmado algún contrato con la administración que no se haya saldado con el resultado deseado o previsto, pero que no han cobrado una indemnización y sobre todo, no les han dado la opción de añadir, en su humilde contrato, una cláusula de indemnización como se hace con otros, con los mismos, con los de siempre, siempre con los de siempre.

Yo lo que pienso es que en el libre mercado que los señores y señoras liberalísimos defienden a capa y espada el que arriesga en un negocio tiene la posibilidad de cagarla y perder, porque si no cualquiera podría ser empresario de éxito. Si sabes que juegas con las espaldas más que cubiertas, obtienes el contrato, muchas veces, ya sabemos cómo y si sale mal el negocio, no hay problema, porque detrás están los españoles. Los efectos de los terremotos, sean del tipo que sean, los deberían sufrir otros, quienes los provocan y no quienes los pagan. Esta no es más que otra jugarreta más y las que vendrán y las que vendrán y las que vendrán y los que saldrán ganando siempre serán los mismos, los mismos, los mismos y los que pagarán siempre serán también los mismos, los de siempre, los mismos. No me gusta el estribillo de esta canción, porque se repite demasiado.