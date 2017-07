Definitivamente, soy una persona con suerte, con muchísima suerte – Editorial de Juan Luis Cano.

Definitivamente, a día de hoy, soy una persona con suerte, con muchísima suerte. Nací en el seno de una familia maravillosa donde supieron darme los más valiosos soportes para caminar por la vida: Amor y valores. Con esos mismos ingredientes creo haber sido capaz de formar yo mismo mi propio núcleo familiar, que en la actualidad, creo que se sustenta en los mismos principios: Amor y valores. He tenido la gran suerte de estar rodeado siempre de grandes amigos, de los de verdad, de los de dar la vida y aunque a algunos de ellos les veo poco, sé que la fuerza de nuestro vínculo está hecha a prueba de ausencias. He tenido de la fortuna de conocer, charlar, aprender incluso en ocasiones mantener relaciones más profundas con personas a quienes he admirado mucho antes de llegar a conocerlas, a charlar con ellas, a aprender de ellas e incluso a mantener relaciones más profundas con ellas. He viajado mucho, por medio mundo o más y he descubierto vidas, paisajes, situaciones… que me han hecho más tolerante, inquieto, curioso, rico… Viajar ha añadido vida a mi vida. He reído mucho, pero la risa nunca ha sido obstáculo para que las lágrimas me hallan bañado las mejillas si han brotado de mis ojos, porque creo haber sabido dar rienda suelta a mis emociones siempre, sin vergüenza, sin ocultarlas a los demás, porque pienso que con ninguna de ellas me he visto abocado al bochorno. Tengo, para mi dicha, buen oído para disfrutar de una de las creaciones del ser humano más sublimes: la música. He podido trabajar rodeado de personas maravillosas, muchas de las cuales se encuentran desde hace mucho tiempo en mi círculo de cariño, en mi familia. He ganado casi todas las luchas en las que me he visto inmerso, aunque de algunas haya salido con heridas y además he gozado de uno de los privilegios mayores que puede tener una persona: He trabajado en lo que más me ha gustado: La radio

Así que hoy, en esta nueva despedida y ya van unas cuantas, no me voy triste, ni siquiera enojado. Me voy contento y agradecido a la radio, porque, precisamente ella, la radio, me permitió conocer a mi mujer, con la que pude fundé una familia sustentada en el amor y los valores que a ambos nos entregaron nuestros padres, la radio fue testigo casi directo del nacimiento de mi hija, porque nada más salir del paritorio, entré en mi propio programa para, llorando de emoción, contar mi experiencia y compartir mi alegría. La radio me permitió conocer a casi todos mis grandes amigos, a mis amigos de verdad, a los de dar la vida y aunque a algunos de ellos les vea muy poco sé que nuestro vínculo está hecho a prueba de ausencias. La radio me ha permitido conocer a mucha gente a la que admiraba y me ha brindado la posibilidad de charlar con ellos, aprender de ellos e incluso, en ocasiones, llegar a mantener relaciones más profundas con algunos de ellos. La radio me ha llevado en volandas por el mundo donde he conocido paisajes, situaciones, lugares y vidas que creo que me han ayudado a ser más tolerante, más inquieto, más curioso, más rico… La radio me ha dado la música en persona, ha conseguido inundarme de felicidad trayéndola hasta mi lado, porque a mi vera, tan cerca que les podría haber tocado con tan solo estirar mi brazo, he tenido cantando o tocando a los mejores cantantes y músicos del mundo. La radio me ha permitido estar codo con codo cada día con personas que se han dirigido al mismo destino, a bordo de mi mismo barco y han tocado puerto o han naufragado junto a mí y eso crea lazos muy estrechos. Así que no, hoy no me voy triste de la radio, me voy agradecido, me voy feliz de haber podido dedicar otro episodio de mi vida a hacer lo que más me gusta. Espero que esa misma radio no se olvide de mí, porque yo no me olvidaré jamás de ella, como no me olvidaré de todos vosotros.