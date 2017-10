Si aún no te has encontrado con ningún doble tuyo, quizá hayas estado buscando en el sitio equivocado. Algunas celebridades afortunadas han encontrado sus dobles… en el mundo animal. Hoy en el día mundial de los animales en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila hablan de los parecidos más asombrosos entre animales y personajes.

Podemos decir que David Bowie es una araña, y es que el biólogo alemán Peter Jäger ha bautizado a una veintena de nuevas especies de arañas con nombres de personas famosas, como los cantantes David Bowie y Nina Hagen. Según recoge la última publicación del Instituto de Investigación y Museo Natural de Senckenberg, Jäger escoge para sus arañas los nombres de personalidades “que no se quedan calladas” y que engloban a humoristas y científicos, entre otros.

La ‘Heteropoda davidbowie’ procede de Malasia, descubierta en uno de los múltiples viajes que el naturalista ha realizado por todo el mundo y en los que ha constatado el efecto dañino que las actividades del hombre están teniendo en la biodiversidad del planeta.