Cuando Jorge Sánchez quemó un sofá para calentar a su hermana

“Trasto” es una palabra polisémica, casi siempre con sentido peyorativo, pero al mismo tiempo humorístico, cuyo valor despectivo no siempre es tan duro como el de otros vocablos, y hasta puede llevar implícito un cierto tono de afecto. Y es que un “trasto” puede ser una vieja nevera o cualquier otro utensilio doméstico, viejo, defectuoso o inservible, aunque podría ser también nuevo, pero de mala calidad y mal funcionamiento. Asimismo puede aplicarse a personas. Aunque en la mayoría de ocasiones nos referimos a los más pequeños de la casa como a los más trastos, no sólo los niños se dedican a trastear. En Wake UP! hemos comenzado la semana haciendo trastadas, Jorge Sánchez e Inés Vila nos han contado las más sonadas de su infancia y también han preguntado a los oyentes. Jorge Sánchez desde la más absoluta inocencia prendió fuego al sofá cuando tan solo tenía un año, él solamente quería calentar a su hermana. Lo que podía haber sido una tragedia quedó en una anécdota de la hoy nos reímos. Inés Vila tampoco se libra, cuando era pequeña iba escondiendo pedazos de su merienda por los cajones de casa. Ahora, afirmamos que disfruta comiendo. Porque ¿quién no hecho alguna “de las suyas” en cierta ocasión? Como es de rutina, no podemos dejar pasar a los músicos por alto, por ejemplo los hermanos Gallagher son unos de los que más galardones se llevan por “trastadas “mutuas”.