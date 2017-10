Creamos banderas únicas y muy personales

Esta mañana en Wake UP! hemos sacado las mejores banderas, banderas creadas por nuestros oyentes, banderas personalizadas que retratan de una forma exclusiva la personalidad de cada uno.

Y a ti, ¿qué bandera te representa? Desde colores, animales, sueños, familias, aficiones y mucha música son algunas de las que hemos ondeado esta mañana. Y en Wake UP! Jorge Sánchez e Inés Vila no pueden dejar de hablar de las canciones de bandera, músicos como Dido, ZZ Top, Peter Doherty, o The Housemartins también lo hacen en algunos de sus temas.

A continuación algunos de los temas “bandera” que han sonado esta mañana en Wake UP!

White Flag – DIDO

If I Could Onlu Flag Her Down – ZZ TOP

Flags of the Old Regime – PETER DOHERTY

Flag Day – THE HOUSEMARTINS