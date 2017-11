Confunde un calabacín con una bomba de la II Guerra Mundial

A lo largo de toda la historia de la humanidad han habido infinidad de grandes descubrimientos, pero no hay duda de que algunos son más importantes que otros, principalmente por su alcance o el uso que les damos y lo que han implicado en la forma en que vivimos. En Wake UP!, esta mañana Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado a los oyentes, qué descubrimiento cambió sus vidas. Desde los clásicos que cambiaron la evolución del ser humano, como el fuego, los medicamentos, la electricidad o internet hasta otros más personales que nos han hecho cambiar de una forma más personal. Que se lo pregunten a este ciudadano de 81 años, y de origen alemán, que avisó a la policía para denunciar que había encontrado en su jardín una bomba de la Segunda Guerra Mundial. En su lugar, cuando los oficiales se personaron en el domicilio, lo que encontraron fue un gran calabacín. No cabe duda de todos los descubrimientos musicales que marcaron historia. Hoy nos quedamos con uno de los mejores descubrimientos de la música: The Beatles.

The Beatles – COME TOGETHER