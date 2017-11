Queens Of The Stone Age, Future Islands, y Real Estate, confirmados en Mad Cool 2018

Después del arrollador éxito de la pasada edición, Mad Cool Festival vuelve con fuerza en la que es la primera gran tanda de confirmaciones para el verano de 2018. Han iniciado la tendencia de confirmar un grupo cada día, y todo parece indicar que seguirán así.

Es uno de los grupos más potentes e infalibles del rock, y será el primer grupo en pisar la nueva ubicación del prestigioso festival. La banda californiana, liderada por el carismático Josh Homme, vuelve a Madrid tras nueve años de ausencia con disco nuevo bajo el brazo: Vilians, producido por Mark Ronson. En este LP (el octavo en su carrera) convergen el lado más sexy y oscuro del rock and roll que se mezcla con su habitual impronta stoner. Cabe destacar el fabuloso momento que vive Homme como vocalista: todo un ejemplo de madurez y buen gusto del que las nuevas generaciones deberían aprender.

Fundados en 1996 en Palm Desert, tras la separación de los legendarios Kyuss, Queens of The Stone Age llevan más de 20 años tejiendo la historia del rock and roll contemporáneo. Un genero del que podremos disfrutar durante su show en Mad Cool Festival 2018.

El trío de synthpop de Baltimore (Maryland), son los segundos confirmados de Mad Cool 2018. Desde que publicaron Singles (2014), Samuel T.Herring (voz, letras), William Cashion (bajo, guitarra) y Gerrit Welmers (teclados, programaciones) han trasformado su estatus de banda de culto en auténticas estrellas mundiales. Será la primera parada de Future Islands desde la publicación de su último trabajo, The Far Field, grabado en los legendarios estudios Sunset Sound de Los Ángeles; lugar donde grandes artistas como The Beach Boys o Prince crearon algunas de sus obras maestras.

El grupo se fundó en el año 2006 en la Universidad de East Caroline, en Grenville, donde sus tres integrantes estudiaban bellas artes. Desde entonces han publicado cinco LPs: Wave Like Home (2008), In Evening Air (2010), On The Water (2011), Singles (2014) y el reciente The Far Field (2017).

Real Estate

Es una de las bandas más respetadas de la escena independiente internacional, llegarán a Mad Cool Festival 2018 en uno de los mejores momentos de su carrera.

Su último trabajo, In Mind (2017) confirma su capacidad para componer melodías hipnóticas y elegantes que casi se dirían mantras. Grabado en Los Ángeles con el productor ganador del Grammy Cole M.G.N. (Beck, Snoop Dogg), el disco confirma la maestría de la banda para facturar pop de corte lo-fi.

Arranca Mad Cool 2018

La cita con la tercera edición del festival, que tendrá lugar los días 12, 13 y 14 de julio de 2018, trae consigo una nueva ubicación del recinto. Mad Cool se traslada de la Caja Mágica a un nuevo recinto ubicado al norte de Madrid. Esta localización, que lleva por nombre Espacio Mad Cool, está situado en Valdebebas – Ifema; se ha concebido para albergar a 80.000 personas y tiene una extensión de 100.000 metros cuadrados.La segunda novedad de la edición 2018 son los siete escenarios (en comparación con los cinco de la edición 2017) que protagonizarán el nuevo recinto Mad Cool. Se amplía así la oferta y la variedad de bandas para satisfacer la demanda del público. Además, el festival contará con una nueva y renovada zona de restauración. Se continuará apoyando a las distintas disciplinas artísticas con Mad Cool Gallery y el Mercado del Arte: espacios de encuentro en el que las creaciones de autor son las verdaderas protagonistas.

