CONCURSO | Vive el concierto de Van Morrison con su nuevo vinilo firmado

El ‘león de Belfast’ está a punto de llegar con su rugido a Madrid, a la única fecha que tiene confirmada este año en nuestro país. Será el 12 de diciembre, en un concierto en el Wizink Center en el que presentará su último disco, Roll with the punches.

Te damos la oportunidad de ganar una entrada doble para este show único en un lugar privilegiado, además del 37º disco de Van Morrison firmado por su puño y letra. Tenemos tres packs para repartir entre los que sean más originales a la hora de participar en nuestro concurso.

¿Quieres ser uno de los ganadores? Participa en el siguiente formulario con tus datos y escribe una carta dirigida a Van Morrison en la que le pidas que cante tu canción favorita de su repertorio. Trata de ser lo más convincente y original posible, no uses más de 150 palabras. ¡’Van the Man’ te espera!