CONCURSO | Escucha en exclusiva el nuevo disco de Roger Waters

El próximo 2 de junio, Roger Waters lanzará el que será su primer disco después de 25 años. Is This The Life We Really Want? es el nombre del nuevo trabajo del alma creativa de Pink Floyd, producido por el productor de Radiohead y que recupera el sabor al mítico grupo.

En M80 nos adelantamos a este estreno y queremos compartir con todos los oyentes la escucha exclusiva del nuevo disco de Roger Waters. Por ello, vamos a invitar a 40 oyentes con su respectivo acompañante en Madrid y Barcelona para que sean los primeros en escucharlo un día antes, el próximo 1 de junio de 20 a 21 horas de la tarde.

Para asistir a esta escucha privada sólo tienes que enviar un correo electrónico con los siguientes datos personales: nombre y apellidos, dirección, edad y teléfono de contacto.

Para asistir a la escucha en Madrid (Hotel NH Collection Suecia): madrid@m80radio.com

Para asistir a la escucha en Barcelona (Museo Europeo de Arte Moderno): Catalunya@m80radio.com

¡¡Fans de Pink Floyd, esta es vuestra oportunidad para adelantaros!!

