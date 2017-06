CONCURSO | Consigue un plato edición limitada The Beatles por los 50 años del ‘Sgt. Pepper’s’

El que para muchos es el disco más influyente de todos los tiempos, el ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band‘ de los Beatles, ya ha cumplido 50 años.

No se nos ocurre mejor manera de celebrar esta fecha tan especial quedándote la posibilidad de escucharlo en un plato de edición exlusiva y limitada de los Beatles de Por-ject. Por eso, regalamos un ejemplar de esta joya creada expresamente para rendir homenaje a una de las bandas más importantes de todos los tiempos.

Para ello, sólo tienes que escribir en el siguiente formulario un pequeño relato de cien palabras como máximo, que incluya obligatoriamente las palabras “corazones”, “solitarios”, “mezcla” y que aparezcan al menos los nombres de dos de los personajes que salen en portada del disco ‘Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band’. ¿Tienes dudas sobre los nombres de los componentes de la portada? Un poco más abajo tienes la lista completa.

De entre todos los textos que recibamos, diez de ellos recibirán uno de los packs exclusivos compuestos por tote bag y un pak de muñecos conmemorativos de los Beatles.

Y la mejor respuesta será la ganadora de un plato Pro-ject de edición exclusiva y limitada de The Beatles.

Aquí tienes el listado de personajes de la cubierta del ‘Sgt Pepper’:

1. Sri Yukestawar Giri (Guru), elegido por George Harrison.

2. Aleister Crowley (Mago negro) conocido como la “Gran Bestia”. Personaje depravado involucrado en muchos escándalos de sexo, drogas y hechicería.

3. Mae West (Actriz legendaria de Hollywood). Posteriormente Ringo aparecería con ella en la película Sextette. Derek Taylor trabajo como su publicista.

4. Lenny Bruce (Cómico norteaméricano irreverente)

5. Karlheinz Stockhausen (Compositor)

6. W.C.(William Claude) Fields ( excéntrico actor y comediante norteaméricano)

7. Carl Gustav Jung (Psicólogo suizo) “Noción del inconsciente colectivo”

8. Edgar Allen Poe (Autor norteaméricano) creador del genero moderno de novelas de detective y de clásicos cuentos de terror.

9. Fred Astaire (Legendario actor y bailarín de musicales de Hollywood). Años después apareció brevemente en la película Imagine.

10. Richard Merkin (Pintor norteamericano contemporáneo)

11. The Varga Girl (por el artista peruano Alberto Vargas, se fue a radicar a los Estados Unidos, se hizo celebre por sus dibujos de posters y calendarios de atractivas mujeres. Fallecido en 1983)

12. Leo Gorcey (Actor)

13. Huntz Hall (Actor comico con Leo Gorcey, fue uno de The Bowery Boys)

14. Simon Rodia ( Artista folk, escultor y diseñador. Creador del famoso Watts Towers)

15. Bob Dylan (Músico artista folk norteaméricano, amigo de The Beatles y años después formo junto con George Harrison The Traveling Wilburys).

16. Aubrey Beardsley (Ilustrador de la época Victoriana. Realizo una serie de dibujos eróticos).

17. Sir Robert Peel (Político y ex Primer Ministro de Gran Bretaña. Fundador pionero del Partido Conservador y organizador de la fuerza policial de su país).

18. Aldous Huxley (Escritor, filosofo). Exploro el uso de drogas alucinógenas en su libro “The Doors Of Perception” que ejerció influencia en John Lennon e inspiró a Jim Morrison a llamar a su grupo The Doors. Su mas famosa obra fue “Brave New World”, titulo que Steve Miller uso en un álbum donde intervino Paul McCartney.

19. Dylan Thomas (Poeta y dramaturgo Gales).

20. Terry Southern (Autor y escritor norteaméricano). Autor de “Candy” y “The Magic Christian”, ambas películas fueron llevadas al cine y contaron con la participación de Ringo Starr. Southern era amigo de Michael Cooper.

21. Dion (di Mucci) (Cantante popular norteaméricano, ex líder del trío The Belmonts e ídolo adolescente a inicios de los 60s)

22. Toni Curtis (Actor norteamericano, ídolo de los 50s muy admirado por The Beatles). Películas: “Houdini”, “Some Like It Hot”.

23. Wallace Berman (Pintor contemporáneo de Los Angeles)

24. Tommy Handley (Comico de Liverpool muy famoso en la Segunda Guerra Mundial por sus series radiales).

25. Marilyn Monroe (Legendaria actriz de Hollywood considerada una de las diosas del sexo de la pantalla e inmortal símbolo sexual).

26. William Burroughs (Escritor norteaméricano, autor de “The Naked Lunch” y otras novelas de culto).

27. Sri Mahavatara Babaji (Gurú). Seleccionado por George Harrison.

28. Stan Laurel (Actor cómico ingles que se mudo a Hollywood y logro fama al lado de Oliver Hardy. (Laurel y Hardy)

29. Richard Lindner (Artista alemán, residente en Nueva York luego de huir de la persecución nazi. Originalmente pianista de conciertos y luego pintor.

30. Oliver Hardy (Actor cómico norteaméricano compañero inseparable de Stan Laurel en las clásicas comedias fílmicas Laurel y Hardy)

31. Karl Marx (Filosofo, socialista, economista autor del “El Capital” y “El Manifiesto Comunista.” Su ideología afecto el curso de la historia del siglo XX).

32. H.G. (Herbert George) Wells (Escritor británico de novelas clásicas de ciencia ficción)

33. Sri Paramahansa Yoganandu (Gurú de la India)

34. Anónimo (Muñeca de cera de peluquería)

35. Stuart Sutcliffe (Pintor, ex bajista original Beatle, fallecido de hemorragia cerebral en Hamburgo el 10 de abril de 1962)

36. Anónimo (muñeca de cera de peluquería)

37. Max Miller (Controversial comico de comedias musicales cuya rutina era muy arriesgada)

38. The Petty Girl (por el artista George Petty, al igual que Vargas se hizo famoso por sus dibujos de mujeres hermosas). Se dice que el dibujo representa a la famosa Lucille Ball, cuando ella era muy joven.

39. Marlon Brando (Renombrado actor cinematográfico y super-estrella de Hollywood muy admirado por The Beatles). Películas: “Un Tranvía llamado deseo”, “Nido de Ratas”.

40. Tom Mix (Actor y una de las mas famosas estrellas en película de vaqueros).

41. Oscar Wilde (Escritor y dramaturgo irlandés. Autor de obras de fina ironía y crítica social)

42. Tyrone Power (Celebre actor de Hollywood) Películas: “Nightmare Alley”, “Witness for the Prosecution”

43. Larry Bell (Artista, pintor norteamericano moderno y luego creador de esculturas de vidrio). 44. Dr. David Livingstone (Misionero y explorador escocés fallecido en Africa – figura en cera).

45. Johnny Weismuller (Actor y nadador). Nadador campeón olímpico y el más famoso actor que personificó a Tarzan en los años 30s y 40s.

46. Stephen Crane (Escritor norteaméricano de novelas del siglo XIX). “The Red Badge of Courage”

47. Issy Bonn (Cómico y comediante británico de radio y obras teatrales musicales de los años 40s y 50s).

48. George Bernhard Shaw (Escritor y dramaturgo irlandés – figura en cera)

49. H.C.(Horace Clifford) Westermann (Escultor)

50. Albert Stubbins (Famoso jugador de fútbol de Liverpool)

51. Sri Lahiri Mahasaya (Gurú de la India)

52. Lewis Carroll ( escritor nacido cerca de Liverpool. Autor del clásico “Alicia en el País de las Maravillas”. Lennon dice que las obras de Lewis Carroll inspiraron en algunas de sus canciones como “I Am The Walrus” y “Lucy In The Sky With Diamonds” y parte de su poesía en los libros que escribió).

53. T.E.(Thomas Edward) Lawrence (Soldado apodado “Lawrence de Arabia”)

54. Sonny Liston (Boxeador norteaméricano y ex campeón mundial de peso pesado).

55. The Petty Girl (por el artista George Petty)

56. Modelo de cera de George Harrison (colección Madame Tussaud)

57. Modelo de cera de John Lennon (colección Madame Tussaud)

58. Shirley Temple (Kinder Actress)

59. Modelo de cera de Ringo Starr (colección Madame Tussaud)

60. Modelo de cera de Paul McCartney (colección Madame Tussaud)

61. Albert Einstein (Físico alemán y genio científico que revoluciono la ciencia con su “Teoría de la Relatividad”)

62. John Lennon (sosteniendo un corno francés)

63. Ringo Starr (sosteniendo una trompeta)

64. Paul McCartney (sosteniendo un corno inglés)

65. George Harrison (sosteniendo una flauta)

66. Bobby Breen (Cantante prodigio y líder de una banda de baile británica)

67. Marlene Dietrich (Legendaria actriz alemana). Apareció en la misma cartelera con The Beatles en el Royal Variety Show el 4 de noviembre de 1963.

68. ** Mohandas Karamchand Ghandi (Líder de la India)

69. Legionario norteaméricano de la Orden de Los Buffalos

70. Diana Dors (Actriz británica, símbolo sexual de los 50’s). Película : “Yield to the Night”.

71. Shirley Temple (actriz norteaméricana, niña prodigio del cine)

72. Figura de tela de abuela hecha por Jann Haworth.

73. Figura de tela de Shirley Temple (actriz norteamericana, niña prodigio del cine) por Jann Haworth.

74. Candelero Mexicano

75. Aparato de televisión de John Lennon

76. Figura de piedra de chica

77. Figura de piedra

78. $ Estatua de la casa de John Lennon

79. Trofeo

80 Muñeca India de cuatro brazos

81. Piel de tambor diseñado por Joe Ephgrave

82. Hookah (Pipa de agua)

83. Culebra de terciopelo

84. Figura de piedra Japonesa

85. Figura de piedra de Blanca Nieves

86. Gnomo de jardín

87. Tuba