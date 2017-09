Concierto de Van Morrison en Madrid

Uno de los músicos más genuinos con una carrera larga y fructífera. Sir Van Morrison actuará en Madrid el próximo 12 de diciembre, en el WiZink Center. Es un indiscutible icono de la música desde hace décadas, un artista que tiene unas raíces musicales únicas, inspiradas en la posguerra de Belfast. Nacido en 1945, Van Morrison escuchó desde bien temprano la colección de discos de su padre plagada de canciones obreras inspiradas en el blues, el country y gospel. Puedes conseguir las entradas en los puntos habituales.



Alimentado por la música de grandes artistas como Hank Williams, Jimmy Rodgers, Muddy Waters, Mahalia Jackson y Leadbelly, da sus primeros pasos a los 13 años cantando, tocando la guitarra y el saxofón en varias bandas, antes de formar Them en 1964. Van Morrison se convirtió en una de las piezas clave de la escena británica de R&B. Su inigualable talento vocal y su excepcionales composiciones desembocaron en clásicos como ‘Gloria’ (que dio pie a muchas versiones) y ‘Here Comes The Night’.

Presentación de su 37º álbum de estudio

El próximo 22 de septiembre de 2017 Van Morrison editará nuevo disco, Roll With The Punches. Van Morrison ya tiene casi listo el que será su 37º álbum de estudio, que se llamará Roll With The Punches y podremos disfrutar el 22 de septiembre, aunque ya se puede reservar.