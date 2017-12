Concierto de Tony Hadley (Spandau Ballet) en Barcelona

Como cantante de Spandau Ballet, pioneros del movimiento romántico de los 80, Tony Hadley, a lo largo de los años, se ganó el galardón de ser una de las mejores voces masculinas de la música pop. Spandau Ballet fueron los creadores de grandes números 1 tales como Gold, Only When You Leave, Lifeline y True, pero la carrera de Tony Hadley continuó tras la disolución de la banda, en 1990. Tony es un artista en solitario que ha pasado los últimos veinticinco años entreteniendo audiencias en todo el mundo con su impresionante y rica voz que no ha perdido nada de su poder, y que según la crítica, se encuentra en su mejor forma. Hasta la fecha, ha publicado cinco álbumes de estudio en solitario, incluido un álbum de Navidad en 2015.

2016 fue un año muy intenso para Tony en todo el mundo, tanto en solitario, como con su banda y en ocasiones con orquesta. Encabezó varios festivales del Reino Unido. Tony es increíblemente popular en Italia, donde ha realizado incontables shows con entradas agotadas durante el 2016, incluido un concierto de Sinatra con orquesta en la Toscana, antes de regresar al Royal Albert Hall para otro aclamado espectáculo orquestal.

El 23 de marzo visitará el Gran Teatre del Liceu, dentro de la programación del Suite Festival.