Concierto de The Waterboys en Murcia

Las entradas para el concierto que The Waterboys dará en noviembre en Murcia (el día 18, en el Auditorio Víctor Villegas) ya están a la venta.

Los británicos presentarán su nuevo disco, Out Of All This Blue, que será doble, contendrá veintitrés canciones y se publicará en septiembre. Con este nuevo álbum, el grupo liderado por Mike Scott visita todos los ángulos de su repertorio, que no son pocos, e incluso alguno nuevo (como es el del hip hop y la música japonesa).

Pocas bandas han cambiado tanto como ellos desde su formación, que tuvo lugar allá por 1981. Dos años después publicaron su homónimo disco de debut, que junto a los dos siguientes, A Pagan Place (1984) y This Is The Sea (1985), sirvió para establecer su etapa post-punk. Desde entonces música no ha dejado de evolucionar, partiendo de su influyente mezcla de gospel, rock, country y sonido celta en Fisherman’s Blues (1988) y llegando hasta la pasión poética de An Appointment With Mr. Yeats (2011) y la pulsión funk y roots del aclamado Modern Blues (2015).

Los conciertos que ofrecieron en nuestros escenarios durante el tour de Modern Blues dejaron muy alto el listón, mostrando a una banda en la cima de su juego que teje puentes entre la dureza del rock británico e irlandés y el contoneo soul y funk del sur estadounidense.