Concierto de Steven Wilson en Madrid

Es uno de los grandes, pero también de los mayores desconocidos. Steven Wilson ha publicado nuevo disco, To the Bone, y con él ha llegado al podio de las listas de ventas de países como Finlandia, Reino Unido, Alemania o Suiza. Es uno de los grandes talentos británicos, con más de 30 años de carrera y cuarenta discos a sus espaldas. Nacido en Londres en 1967, Steven Wilson se ha ganado a pulso ser un respetado músico ya no sólo como líder de Porcupine Tree, sino también de la mano de los múltiples proyectos en los que colabora o en solitario.

La gira europea que iniciará el próximo año incluirá dos citas de concierto en nuestro país, incluyendo una fecha en Madrid (1 de febrero de 2018, Wizink Center). Las entradas para ambos directos ya están a la venta en los puntos habituales.