Concierto de OMD en Madrid

Los amantes del synth pop y el new wave ochentero están de enhorabuena. Orchestral Manoeuvres In The Dark, más conocidos como OMD, han anunciado conciertos en nuestro país para promocionar su último disco, The Punishment Of Luxury, editado el pasado 1 de septiembre.

Las citas de concierto en cuestión protagonizadas por el dúo conformado por Andy McCluskey y Paul Humphreys se ofrecerán en Madrid (15 de febrero de 2018, La Riviera). Sin duda, una oportunidad de oro para revivir los mejores momentos de esta formación. Las entradas ya están disponibles en los puntos habituales.