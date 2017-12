Concierto de Gregory Porter en Barcelona

Géneros como el blues, el góspel y el soul han influido a Gregory Porter a lo largo de su carrera, que ascendió brillantemente en Europa, y especialmente en el Reino Unido. No es extraño, por tanto, que esté siendo ya nombrado por la prensa especializada como el próximo gran cantante de jazz.

El artista fue nominado al Grammy, como ‘best Jazz Vocal’ por su álbum Water, consiguió ser número 1 en iTunes y en Amazon en el Reino Unido y obtuvo espectaculares cifras de ventas que lo llevaron a ser incluido en las mejores listas del año 2010, en diferentes géneros.

En 2016 publica su disco Take Me to The Alley, esperadísimo tras llegar al top 10 en 2015 con Liquid Spirit llegando a ser el álbum de jazz con más reproducciones de todos los tiempos. Podremos disfrutar de todos sus éxitos en el marco incomparable del Gran Teatre del Liceu, dentro de la programación del Suite Festival.