Concierto de Arcade Fire en Barcelona

El grupo canadiense de culto ha confirmado fechas en España para dar la bienvenida a la primavera. Arcade Fire resentarán el que es su quinto disco, Everything Now, que salió el pasado 28 de julio. El single de adelanto que da título al álbum no ha dejado indiferente a nadie y ha posicionado el disco en los primeros lugares de las listas más importantes del mundo.

Barcelona y Madrid son las ciudades que han elegido para llevar su directo, el 21 de abril estarán en el Palau Sant Jordi. Las entradas ya están a la venta en las plataformas de venta habituales.

En 2004, Arcade Fire lanzó su álbum debut, Funeral, que fue muy aclamado por el público y la crítica musical. A partir de ahí su carrera ha ido en ascenso con cinco discos imprescindibles que la avalan. Sus shows son enérgicos y eclécticos, mezclando buenas dosis de rock con el dance revival más bailable, haciendo de su batería de hits una fiesta. Canciones como “Reflektor”, “The Suburbs” o “Ready to Start” se mezclarán con lo que ya son sus nuevos himnos “Creature Confort” o “Everything Now”, apostando por un directo con una puesta en escena única y memorable.