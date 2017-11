El club de los gordos y más gente sin complejos

Llegamos a mitad de la semana y en Wake UP! hemos decidido quitarnos los complejos. Hoy Jorge Sánchez e Inés Vila han propuesto hacer una terapia de grupo junto a los oyentes donde se han confesado sus respectivos complejos.

Pero ¿es tan malo en realidad tener complejos? La comprensión de los complejos es una de las herramientas psicológicas que necesitamos para la vida. Identificar y dar sentido a nuestros complejos nos abre muchas puertas y nos ayuda a entendernos a nosotros mismos, porque que sobre ellos construimos nuestra personalidad.

Por si acaso desde Wake UP! esta mañana hemos dicho fuera a los complejos. Jorge Sánchez confiesa que algo que le acompleja es uno de sus ojos, a Inés Vila es su perfil lo que hace que no se sienta cómoda el todo, pero una cosa es cierta, no todas las personas perciben esas pequeñas cosas que no nos gustan de nosotros mismos.

Momento Oyentes Wake UP!

Marta desde Basauri, nos cuenta uno de sus complejos, padece una enfermedad rara llamada linfedema, esto hace que sus piernas se vean desproporcionadas y que no se sienta bien. Desde Wake UP! le decimos que ¡fuera complejos! y esto le ha hecho entrar en el Club de los 80 de cabeza.

Ana, nos cuenta que no le gusta su cuerpo y que lo camufla tatuándose todo lo que puede porque se siente mejor.

Carmen desde Barcelona, su complejo de pies feos con juanetes le hizo perder una cita con su guía turístico en un viaje a Santo Domingo.

, su complejo de pies feos con juanetes le hizo perder una cita con su guía turístico en un viaje a Santo Domingo.

ALGUNOS DE LOS COMPLEJOS MÁS HABITUALES

Si tuviéramos que elegir un complejo, por mayoría ganaría el temido sobrepeso. La sociedad en la que vivimos no ayuda a poder convivir con un cuerpo que no tenga una talla 36. Pero podemos remontar años atrás para hablar de ello. Hace ya algunos años, los gordos de Estados Unidos decidieron levantarse en pie de guerra para exigir respeto. En 1.869 se reunió por primera vez la Fat Men’s Association of New York City (la Asociación de Hombres Gordos de la ciudad de Nueva York). Se trataba de una tradición que había llegado a Norteamérica procedente de Europa. Para poder formar parte de este club había que sobrepasar las 200 libras, es decir, lo 90 kilos de peso. Una curiosidad llamativa es que , según apuntan algunos historiadores, es que si bien los clubes de hombres gordos servían para representar cierto estatus social de sus miembros, también tenía su significado que las mujeres se quedaran al margen.

