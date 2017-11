El “chollo” de vivir en la casa de un asesino

Nunca se sabe cuando te va entrar sueño, y más en esos días en los que no hemos descansado bien por la noche por cualquier problema. Cuando te encuentras en esa situación, cualquier sitio es bueno para planchar la oreja durante un rato, pero los sitios que eligen algunas personas son realmente curiosos.

En Wake UP! esta mañana Jorge Sánchez e Inés Vila han preguntado por los sitios más raros en los que han dormido o vivido los oyentes. Desde quedarse dormido en un coche, en el metro o incluso en un carro de la compra son los lugares más insólitos donde la gente se ha llegado a quedar dormida.

Pero, ¿ alguna vez has dormido en casa de un asesino? En pleno barrio Russafa de Valencia se anuncia una ganga en alquiler sin competencia: exterior, amueblado, cuatro habitaciones y 120 metros cuadrados por 580 euros al mes. Básicamente, a la mitad de precio que las viviendas vecinas. La única pega, según el primer anuncio publicado en idealista: “en septiembre había un asesino en el piso. Por eso es barato”.

Inés Vila tuvo el valor de quedarse dormida en medio de la selva, sí, como lo estáis leyendo en África.

Jorge Sánchez no se queda corto porque estar pinchando música en una cabina y quedarte literalmente dormido no tiene precio.

José desde Vigo, nos cuenta que su amigo Miguel estaba de reformas en casa, al llegar del trabajo se encontró a un albañil durmiendo en medio del salón. La respuesta del albañil fue: “es que he empezado a poner el cemento por la esquinas, y claro, ahora no me puedo mover hasta que se seque el cemento”. Escuchad aquí:

María desde Madrid, ha entrado directa al Club de los 80 al contarnos que el peor lugar donde a dormido. Fue en Londres durante la Beatles Wekeend, quedaban pocos hoteles donde alojarse y tuvieron que ir hasta un polígono, allí encontraron un hotel industrial, y rodeados de tubos y cables pasaron su semana Beatle.

Otro oyente de Wake UP! aficionado a los scalextric estaba en un evento y se quedó dormido debajo de las mesas que sujetaban las pista para la competición de coches.

Y quién no ha sentido ganas de dormir durante horas laborales, esto generalmente pasa alrededor de las 2 de la tarde, justo cuando sabes que estás por comer o te encuentras haciendo digestión. Tu energía fluctúa naturalmente a lo largo del día. Y es que dormir 20 minutos durante la jornada laboral podría hacernos más productivos.

