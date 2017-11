Chapuzas: Desde “Juego de Tronos” hasta el “Wonderwall” más inesperado

Teniendo en cuenta la fiesta del día de ayer, probablemente muchos de vosotros hayáis aprovechado para hacer esos pequeños arreglos de bricolaje o chapuzas caseras. Por eso esta mañana en Wake UP!, Jorge Sánchez e Inés Vila han hablado de cosas en las que eres un desastre, bricolaje y demás…. Las manualidades no son el punto fuerte de Jorge pero a Inés se le da de lujo enroscar bombillas. Inés, ¿enroscar bombillas? Y es que, el que esté libre de chapuzas que tire la primera piedra. El famoso arquitecto español y mundialmente conocido, Santiago Calatrava, tampoco se libra de las críticas y de las controversias que giran en torno a él y a sus obras, ya que muchas de ellas no cumplían con las expectativas que fueron pactadas. Bandas de música como Oasis tampoco se libran de algunas versiones poco recomendables como puede ser esta, donde el grupo Los Sobraos lo intentan con su conocido tema “Wonderwall”. En la serie Juego de Tronos los actores de doblaje también se las visto de colores para poder doblar alguna escena que quedó algo chapuza. El equipo encargado de doblar la serie se encontró con un inmenso problema en el último episodio emitido en castellano, y lo solventaron como pudieron. Mientras que los espectadores en inglés tuvieron clarito con el “hold the door” y su abreviación que Hodor estaba predestinado a cerrar esa puerta desde que era pequeño (en una especie de paradoja temporal), los espectadores en castellano tuvieron que conformarse con una muerte triste pero sin una profundidad tan explícita.

