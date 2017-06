Cedo originalidad a cambio de intento de concienciación – Editorial de Juan Luis Cano.

La furia del fuego que ha arremetido contra Portugal sin piedad ha dejado este pasado fin de semana un desolador manto de tristeza. Sesenta y dos personas han fallecido y otras 54 están heridas, algunas de ellas de gravedad, víctimas del virulento ataque de las llamas. El fuego se ceba en Portugal año tras año, calcinando montes y vidas.

El calor que nos está apisonando el alma estos días y lo ocurrido en el país vecino deberían hacer saltar las alertas aquí en España. Nuestro país suele, también, todos los veranos ser pasto de las llamas. Sé que desde que comenzó la crisis allá por 2008 el presupuesto que las distintas administraciones dedicaban a la prevención de incendios se vio mermada muy importantemente, pero desconozco cuál es la situación actual. Lo que sí sé es que deberíamos estar alerta y exigir a nuestros políticos que se tomen el tema muy en serio, porque el problema puede ser de primera magnitud. Un incendio es una catástrofe con vocación de futuro. Un incendio destruye hoy pero el efecto de su impacto se prolonga durante años. Sufre la vegetación, la fauna, los hombres, el clima, el futuro… Sufre la vida.

Algunos incendios son fortuitos, los causan los propios fenómenos naturales, pero hemos de saber que son la gran minoría. La educación, una vez más, es fundamental a la hora de afrontar un problema como este. Un pirómano es un delincuente enfermo y como tal actúa, pero una actitud dejada, laxa, descuidada en y para el campo, por parte de todos nosotros, puede ser tan dañina como la suya. Los cristales son mechas perfectas que prenden la hojarasca con el efecto del sol, porque se convierten en lupas, lo mismo puede suceder con las latas. Los plásticos y los papeles de igual modo pueden ser cómplices de la propagación de las llamas. No hay ni siquiera que comentar el peligro que conlleva el arrojar colillas desde la carretera, el hacer fuego para barbacoas, parrillas, etc. Sé que comentar a estas alturas estas recomendaciones es arder sobre quemado, por utilizar una frase acorde al problema, pero cedo originalidad a cambio de intento de concienciación. Especialmente los padres y madres tenemos la obligación de transmitir a nuestros hijos la necesidad de mantener hábitos y costumbres respetuosas cuando del campo se trate. Rayos aparte, está en nuestras manos intentar que el fuego devorador, que no tiene piedad ni con la vida ni con el porvenir, lo tenga un poco más difícil para exterminar cuanto se le ponga por delante.

Nuestro pésame y nuestro cariño a los hermanos portugueses a quienes las llamas han arrebatado una vez más tanta vida.